Fußgängerunterführung am Bahnhof Dormagen : Die Unterführung öffnet teilweise wieder

Der Westeingang der Fußgängerunterführung am Bahnhof in Dormagen bleibt vorerst gesperrt. Kommende Woche soll er öffnen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Horrem Der östliche Teil der Fußgängerunterführung am Bahnhof wird wieder geöffnet. Der Umbau ist Teil des Stadtentwicklungsprojekts „Soziale Stadt Horrem“ – und gleichzeitig die größte aktuelle Baumaßnahme innerhalb des Projekts.

Die Großbaustelle am Bahnhof Dormagen wird kleiner. Am Dienstag wird der östliche Zugang der Bahnunterführung wieder für Fußgänger geöffnet, wie die Stadt Dormagen mitteilt.

Der Bahnhofsumbau in Dormagen dauert seit September 2019 an. Damals gab es ein großes Baustartfest, mit Teilnahme der Menschen in Horrem. Denn der Umbau ist Teil des Stadtentwicklungsprojekts „Soziale Stadt Horrem“ – und gleichzeitig die größte aktuelle Baumaßnahme innerhalb des Projekts. Eine weitere Maßnahmen ist unter anderem die Umgestaltung der Knechtstedener Straße. Hierfür gab es 2019 und 2020 einen Architektenwettbewerb, der mit Beteiligung der Bürger Horrems durchgeführt wurde. Die Straße soll verkehrsberuhigt und grüner werden. Es ist geplant, mehrere Bäume zu pflanzen. Mittelpunkt bilden so genannte „Shared Spaces“. Diese Verkehrsflächen werden von Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen genutzt. Der Umbau soll 2022 beginnen.

Beim Bahnhof liegt das Hauptaugenmerk auf dem Umbau der Westseite. Hier entsteht ein autofreier Vorplatz. Auch entstanden neue Park and Ride-Parkplätze. Außerdem wird der Fußgängertunnel komplett neugestaltet. Er soll heller, sauberer und moderner werden. „Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan“, sagte eine Stadtsprecherin unserer Redaktion noch im Sommer 2020. Bis zum Herbst im vergangenen Jahr sollte eigentlich alles abgeschlossen sein. Der Termin „wird nach heutigem Stand auf jeden Fall eingehalten“, so die Sprecherin damals weiter.

Verkehr in Düsseldorf : Das nervt Fußgänger in den Stadtteilen

Doch die Fertigstellung verzögerte sich. Seit dem 14. April 2020 ist der Eingang zum Fußgängertunnel von der Knechtsedener Straße aus geschlossen. Und während der östliche Zugang am Willy-Brandt-Platz am Dienstag wieder öffnen wird, verzögert sich der westliche Eingang weiter. Er bleibe vorerst gesperrt, teilt die Stadt Dormagen mit. Grund sei ein technischer Maschinendefekt bei einer beauftragten Firma. So können fehlende Wandverkleidungen an der Treppenanlage nicht rechtzeitig ausgeliefert und installiert werden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Bauarbeiten verzögern. Vergangenes Jahr wurde ein Bombenfund am Bahnhof vermutet. Doch das stellte sich schlussendlich als Fehlalarm heraus, die Bauarbeiten konnten fortgesetzt werden.