Einsturz in Dormagen Großes Loch klafft an der Florastraße

Glück im Unglück hatte am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr der Fahrer eines Lieferwagens, als er vor einem Pizza-Lieferservice kurz am Straßenrand parkte. Denn: Plötzlich sackte die Straße ab und unter Gehweg und Florastraße tat sich ein großes Loch auf. Der 41-jährige Düsseldorfer rief die Polizei. Ihm war außer einem großen Schreck nichts passiert, aber das Fahrzeug steckte mit dem Hinterreifen in dem Loch fest.