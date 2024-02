Seminar im Kreismuseum Zons Ein „Urlaubstag“ in der wundersamen Welt des Tees

In Zeiten, in denen Achtsamkeit und Ruhe im Alltag vielleicht immer wichtiger werden, gelang der passionierten Teepädagogin Vermeulen mit viel Herzblut ein Seminar, in dem die Kraft des Tees im Vordergrund stand. Wer neugierig geworden ist, kann sich im Ladenlokal der Teepädagogin, dem „Flora19“, das sie seit seit 40 Jahren in Köln-Longerich betreibt, inspirieren lassen.