Sanierung in Dormagen 200.000 Euro für neue Straßendecken

Die beiden genannten Straßenzüge sind durch Alterungserscheinungen, frühere Verlegungen und Last­eintragungen, beispielsweise durch den Busverkehr, mit Rissen, abgängigen Flickstellen und Unebenheiten überzogen und damit in einem schlechten Zustand. „In der Regel sanieren wir die Straßen, die zum Beispiel einer Infrastrukturmaßnahme unterliegen oder wenn sie in einem so schlechten Zustand sind, dass wir sie zur Gefahrenabwehr sanieren, aber ein solcher Fall ist mir zurzeit nicht bekannt“, erklärt der Technische Beigeordnete Martin Brans die Hintergründe für Maßnahmen der Straßensanierungen.