Wohnraum in Dormagen Rücknahme von gleich vier Wohnbauflächen geplant

Der Technische Beigeordnete Martin Brans sieht die Stadt in einem Dilemma: „Wir haben es bei diesem Thema immer mit einem Interessenausgleich zu tun. Auf der einen Seite ist der Bedarf an Wohnraum sehr groß. Auf der anderen Seite werden die gleichen Flächen auch für die Landwirtschaft und die Freizeit genutzt.“ Derzeit seien bereits rund 1.000 Wohneinheiten in der konkreten Bauleitplanung, zum Beispiel für das Beethovenquartier und das Malerviertel III. „Da ist viel geplant“, so Brans. Im nächsten Schritt müsse man aber auch in der Innenstadt nachverdichten, Baulücken schließen und auch darüber nachdenken, nicht mehr Einfamilienhaussiedlungen mit 15 bis 25 Wohneinheiten auf einem Hektar zu planen, sondern eine gemischte Dichte anzustreben, die 35 bis 60 Wohneinheiten auf einem Hektar realisiert. „Das nennt man flächensparende Stadtplanung und sparsamen Umgang mit Grund und Boden, was übrigens auch das Baugesetzbuch fordert. Die Bezirksregierung sagt, wenn wir dichter planen, trägt sie das mit“, erklärt Brans. Der gemeinsame Antrag von Grünen und SPD liegt dem kommenden Planungsausschuss vor, der am 6. Februar tagt.