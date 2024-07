Das Dormagener NGK-Team feiert Jubiläum 30 Jahre Ton, Licht und ganz viel Technik

„Es gibt keine drei Schulen in NRW, die das können, was ihr könnt, glaube ich“, sagte Schulleiter Johannes Gillrath nicht ohne Stolz bei der Begrüßung zur Jubiläumsfeier in der Aula des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden (NGK). Im Schuljahr 1994 wurde das Forum-Medien-Technik-Team (FMT) gegründet. Seitdem begleitet das FMT nahezu jede schulische und außerschulische Veranstaltung und prägt damit das Schulleben am Norbert-Gymnasium in besonderer Weise.