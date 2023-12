Geschichte in Dormagen Uralter Taufstein in Zonser Gaststätte gefunden

Am vergangenen Sonntag wurde in Zons die Rückkehr eines historischen Taufsteins gefeiert. Der Taufstein, der sich in den 1930er Jahren im Besitz der St. Martinus-Kirche befand, wurde vor einiger Zeit von dem Historiker Thomas Schwabach in der ehemaligen Zonser Gaststätte „Torschänke" ausfindig gemacht. Dort war der Taufstein im Laufe der Jahre gelandet, nachdem er 1935 von der Kirchengemeinde für das im Rheinturm gegründete Heimatmuseum zur Verfügung gestellt worden war.