Gewässer in Dormagen : Taucher gerät am Goldberger See in Not

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Nievenheim Die Feuerwehr Dormagen und der Rettungsdienst sind am Sonntag, 26. Juli, um 15.32 Uhr, zu einem Einsatz am Goldberger See in Dormagen gerufen worden.

Ein Taucher hatte in einer Tiefe von fünf Metern einen Herzinfarkt erlitten und wurde durch seinen Tauchpartner gerettet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der 61-Jährige bereits am Ufer und war ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Dormagen, die DLRG und der Rettungshubschrauber Christoph III aus Köln. An dem See gibt es eine Tauchbasis. Das Gewässer hat eine Fläche von 32 Hektar, einen Umfang von 2,7 Kilometern und eine Wassertiefe von maximal 25 Metern. Neben Hecht, Zander, Karpfen, Rotfeder, Groppe, Kröte und Dreikantmuschel lockt eine ganzjährig gute Sicht von bis zu sieben Metern zahlreiche Sporttaucher an.

(cobr)