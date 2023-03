Taschendiebstahl in Dormagen Beutel aufgeschnitten und Geld gestohlen

Das Opfer der Diebe war eine 87- jährige Frau aus Dormagen. Sie war am Dienstagvormittag, 21. März, zwischen 10.30 und 11 Uhr in Hackenbroich unterwegs und erledigte ihre Einkäufe. Wie die Polizei mitteilt, steckte die Seniorin ihre Geldbörse in einen Stoffbeutel, nachdem sie in einem Kiosk an der Salm-Reifferscheidt-Allee war.