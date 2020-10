Kriminalität in Dormagen : Taschendiebe plündern Konto von Senior

In einem Geschäft „Am Weißen Stein“ in Stürzelberg waren Taschendiebe unterwegs. Foto: dpa

Stürzelberg Eine Frau in Begleitung eines Mannes hatte den über 70-Jährigen in einem Supermarkt angerempelt und ihm dabei offenbar die Geldkarte gestohlen.

Dreiste Taschendiebe haben am Dienstagvormittag im Dormagener Ortsteil Stürzelberg zugeschlagen. Ihr Opfer war ein über 70-jähriger Mann, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Senior war gegen 10.45 Uhr zunächst in einem Discounter an der Straße „Am Weißen Stein" unterwegs gewesen. Bei der Rückgabe des Einkaufswagens vor dem Geschäft sei er von einer Frau angerempelt worden, schilderte die Polizei den Tathergang. Die Frau entschuldigte sich für ihr Verhalten und verschwand dann schnellen Schrittes mit ihrem männlichen Begleiter. Als das Opfer einige Zeit später in einem benachbarten Supermarkt an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte es den Verlust seiner Geldkarte, die es nach dem ersten Einkauf in seine Jackentasche gesteckt hatte. Offenbar hatte die Verdächtige den Moment des Anrempelns genutzt und die Bankkarte an sich genommen.