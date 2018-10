Dormagen - Tanzen für Senioren

Bei Barbara und Reimund Hinzmann kam auf der Tanzfläche in der „Kulle“ keine Langeweile auf. Dies dürfte für alle Besucher der beiden Veranstaltungen in der „Kulle“ gelten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Volkmar Hess, Chef des Phono + Radiomuseums, hatte in der „Kulle“ ein attraktives Programm für Senioren und „Best-ager“ zusammengestellt.Manche Gäste wünschen sich ein solches Angebot häufiger.

Jede Menge Nostalgie wehte jetzt durch die Kulturhalle. Denn hier erklangen die schmissigen Hits der 50er, 60er und 70er Jahre zum beschwingten Tanztee für Senioren. Mitmachtänze im Outfit von Petticoats & Co. Letkiss, natürlich Twist und all dies nach dem Sound ihrer Jugend, stilgerecht mit kratzender Schallplattenrille aufgelegt und für ein Publikum der ganz besonderen Art. Golden Oldies erfreuen sich offenbar für alle Zeiten großer Beliebtheit. Dieser Eindruck kam jedenfalls auf dem von den Tänzern hochgelobten Parkett auf, während Volkmar Hess und Rica Kazcmarzyk die tönenden Scheiben nachlieferten. Am Abend stieß Fred Albrecht hinzu.

Sämtliche Seniorenheime waren angeschrieben worden, und aus dieser Richtung kam tatsächlich auch die größte Resonanz. Damit nicht genug. Nach dem beinahe dreistündigen Erklingen von Tango über Walzer bis zum Foxtrott waren am Abend „die Füße über 50 gefordert“. Dabei lieferten deutsche Schlager und die Hits der 70er Jahre den Stoff für zuckende Beine, wiegende Hüften und abenteuerliche Pirouetten. Die Tanzdemo „Saturday Night Fever“ durfte selbstredend nicht fehlen. Alles war ein Mordsspaß. „Wieder einmal bewährt sich die Kulle als Dormagens gute Ausgehstube“, freute sich DJ Volkmar Hess, der an dieser Stelle wohl kaum noch vorgestellt werden muss. So eng ist der Chef des Phono + Radio-Museums mit der kulturellen, sprich: musikalischen Szene, verbandelt. Hess freut sich darüber, dass Dormagener Vereine (noch?) die Kulle kostenfrei belegen können, wenn sie kein Eintrittsgeld nehmen. Das ist ein frappierendes Alleinstellungsmerkmal in der Region.