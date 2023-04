Freizeit in Dormagen Tannenbuschwoche findet mit Greifvögeln statt

Die 20. Tannenbuschwoche wirft ihre Schatten voraus. In diesem Jahr beginnt sie am 21. Mai mit einem Eröffnungsfest, das von 11 bis 17 Uhr laufen wird und zu dessen umfangreichem Programm als besondere Attraktion eine große Greifvogelschau gehören wird. Die war im vergangenen Jahr wieder ein Publikumsmagnet gewesen und hatte eine vierstellige Zahl Besucher angelockt. Ihren Abschluss findet die Woche am 28. Mai mit dem überaus beliebten Kindersachen-Trödelmarkt im Tannenbusch „Aus einer Idee im Arbeitskreis des Stadtmarketingvereins Initiative Dormagen ist mittlerweile die größte Naturerlebnisaktion im Rhein-Kreis Neuss geworden“, sagt Guido Schenk, der Organisator der Tannenbuschwoche.