Ausflugstipp für Dormagen Tannenbuschwoche – ein Erlebnis für die ganze Familie

Wer einen Weißkopfseeadler majestätisch am Himmel kreisen sehen will, muss normalerweise weite Wege in Kauf nehmen. Nicht so am Sonntag, 12. Mai. Dann ist zur Eröffnung der 21. Tannenbuschwoche die Greifvogelstation Hellenthal zu Gast im Naturerlebnispark und zeigt um 12, 14 und 16 Uhr in Flugschauen unter anderem Geier, Falken und Eulen. Eröffnet wird die in der Region einmalige Naturerlebniswoche um 11 Uhr durch die Schirmherrin Sabine Janning, Brudermeisterin der Horremer Schützenbruderschaft. Anschließend wird eine bunte Mischung aus Information und Unterhaltung geboten, von der Bläsergruppe Zons über die Rollende Waldschule und eine Voltigiergruppe des Reitervereins St. Georg Grevenbroich bis hin zu Malaktionen. Nach der Eröffnung werden im Laufe der Woche rund 20 Programmpunkte für alle Altersgruppen angeboten.