Umweltengagement in Dormagen : Tannenbusch-Schule in Delhoven ist „Schule der Nachhaltigkeit“

NGZ Im vergangenen Schuljahr hat das Umweltteam der Stadt Dormagen um Anke Tobies den Wettbewerb zur „Dormagener Schule der Nachhaltigkeit“ durchgeführt.

Warum der Sieg an die Grundschule in Delhoven fiel, begründete die Jury so: Die Tannenbusch-Schule überzeugte durch die Teilnahme am jährlichen Sauberhafttag, Sammelboxen für alte Handys und Tonerkartuschen sowie der Einsetzung von Energiespardetektiven in den Klassen. „Insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit zeigte sich das Engagement der Schule“, ergänzt Umwelt-Expertin Anke Tobies. „Sie haben in diesem Bereich an vielen Projekte teilgenommen, wie zum Beispiel an den Klimameilen, der papierlosen Schule oder dem Müllsammel-Wettbewerb des Kinderparlamentes.“ Besonders sei auch der Schulgarten, der selbstangebautes Gemüse für das Mittagessen in der Offenen Ganztagsbetreuung zusteuert.