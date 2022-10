Termine in Dormagen : Schulen laden zum Tag der offenen Tür

Dormagen Die Wahl einer weiterführenden Schule für das eigene Kind fällt nicht immer leicht. Da ist es hilfreich, die Tage der offenen Tür zu besuchen.

An den kommenden Wochenenden haben Viertklässler und ihre Eltern die Möglichkeit, alle sechs weiterführenden Schulen in Dormagen bei den Tagen der offenen Tür zu besuchen und sich ein Bild zu machen, welche Schule die Richtige sein könnte. Die Anmeldungen erfolgen zum Ende des Schulhalbjahres, dazu informieren die Schulen an den Tagen sowie auf den Internetseiten. Wann die Tage der offenen Tür an den Schulen stattfinden: