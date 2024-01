SWD sucht Aussteller für Dormagen Vier verkaufsoffene Sonntage von Ostern bis Advent

Auch 2024 gibt es vier verkaufsoffene Sonntage in der City, für die die Stadtfeste Rahmenprogramm und Anlass geben: Der Ostermarkt am 24. März, das Frühlingsfest am 5. Mai und der Michaelismarkt am 29. September liegen dabei in den Händen des Stadtmarketings, während beim City-Advent am 1. Dezember die City-Offensive Dormagen (CiDo) als Veranstalter auftritt. Für alle vier Sonntage werden Aussteller gesucht, die sich mit Ständen in der Fußgängerzone präsentieren möchten. „Marktstände auf der Kölner Straße geben unseren Stadtfesten ein Flair, das zum Bummeln einlädt. Sie tragen maßgeblich zur Aufenthaltsqualität und Vielfalt der Feste bei“, bekräftigt SWD-Veranstaltungsmanager Tom Anno. Er nimmt ab sofort Anmeldungen für Ostermarkt, Frühlingsfest und Michaelismarkt entgegen. „Wir freuen uns über kunsthandwerkliche Angebote, Schönes, Nützliches und Delikatessen“, sagt Anno.