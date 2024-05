Neuer Wettbewerb für junge Menschen in Dormagen Mit E-Sport-Stadtmeisterschaft gegen den Fachkräftemangel

In acht Tagen ist es soweit, dann fällt der Startschuss für die erste Dormagener E-Sport Stadtmeisterschaft. Ein Format, das Dormagen so noch nicht gesehen hat. Die Zielgruppe: die Gaming-Community in Dormagen, sprich Jugendliche. Die treten gegeneinander bei einem Fußballsimulationsspiel auf der Playstation an. „Mit diesem Format wollen wir innovativer, moderner und zeitgemäßer auf diese Zielgruppe zugehen“, sagt Michael Bision, Geschäftsführer der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Dormagen (SWD). Denn: Dormagen hat als Wirtschaftsstandort viele tolle Ausbildungsbetriebe und innovative Arbeitgeber zu bieten. Und die will die SWD zusammenbringen. Gleich mehrere Unternehmen unterstützen das Projekt.