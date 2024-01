Flucht nach Dormagen „Es ist alles für meine Kinder“

Nach dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind viele Ukrainer aus ihrer Heimat geflohen. Svitlana Tokmantseva ist eine von ihnen. Die 37-Jährige brauchte nur zwei Tage, um zu entscheiden: „Wir müssen schnell weg.“ Mit ihren zwei Kindern und ihrer Mutter fuhr sie mit dem Auto nach Deutschland. Nur die Kleider, die sie trugen, und eine Decke hatten sie dabei, denn ohne wäre es nachts zu kalt geworden. Alles andere lässt sie in ihrer Heimatstadt Viennitsa zurück. Am 1. März 2022, nur wenige Tage nach Kriegsbeginn, kommt die Familie, allerdings ohne den Ehemann, in Dormagen an.