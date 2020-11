Bildung in Dormagen : Sprachrohr für Eltern und Kita-Kinder

Sven Schwidden übernimmt ab sofort die Aufgabe, die Interessen der Kinder und Eltern gegenüber den Trägern der Kindertagesstätten zu vertreten. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Sven Schwidden aus Hackenbroich ist zum neuen Vorsitzenden des Jugendamtselternbeirats (JAEB) gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Sascha Weick an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jasmin Kessner

15 der 34 Dormagener Kindertagesstätten waren bei der Versammlung der Elternbeiräte im Ratssaal dabei. Sie wählten sechs Mitglieder in den neuen Jugendamtselternbeirat (JAEB) und in Sven Schwidden auch einen neuen Vorsitzenden. „Wegen der Corona-Pandemie waren nicht mehr Kitas vertreten“, sagte Sascha Weick, der bisherige Vorsitzende des Gremiums. Die ehemaligen Vertreter des JAEB hatten ihre Ämter aus zeitlichen Gründen oder weil ihre Kinder bereits die Schule besuchen abgegeben. Trotzdem werden sie dem neuen JAEB in Form eines Beirates weiter unterstützend zur Seite stehen. Auch Weick bleibt dem Beirat als Besitzer erhalten.

Der neue JAEB-Vorsitzende Sven Schwidden hat ab sofort die verantwortungsvolle Aufgabe, die Interessen der Kinder und Eltern gegenüber den Trägern der örtlichen Kindertagesstätten in Dormagen zu vertreten. Der 44-Jährige lebt mit seiner Lebensgefährtin und seiner vierjährigen Tochter in Hackenbroich. Er arbeitet als Chemikant bei Covestro und verbringt nach Feierabend viel Zeit mit seiner Familie und macht leidenschaftlich gerne Musik. In der evangelischen Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Hackenbroich, die seine Tochter zurzeit besucht, hattn sich die vorherigen Vertreter entschieden, ihr Amt niederzulegen. „Anderen zu helfen, ist immer eine gute Sache“, dachte sich Schwidden und bewarb sich daraufhin als Elternvertreter der Kita und ist bis heute auch noch als solcher tätig.

Info Ehrenamtler vertreten 2350 Kinder Aufgabe Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) der Stadt Dormagen vertrat im vergangenen Kindergartenjahr die Interessen von rund 2350 Dormagener Kindern und deren Eltern. Wahl jeweils im November von den Elternbeiräten der Kindertagesstätten. Mitglieder sieben Ehrenamtler. Kontakt dormagen.jaeb.nrw

Schwidden freut sich aber besonders auf die bevorstehenden Aufgaben als neuer Vorsitzender des JAEBs: „Auf unserer Agenda ist Inklusion ein großes und äußerst wichtiges Thema, das wir in Zukunft angehen werden.“ Hierzu war auch eine Präsenzveranstaltung mit allen Mitgliedern vorgesehen, die aufgrund der momentanen Corona-Lage jedoch abgesagt werden musste. Auf der Tagesordnung des Gremiums sind auch Themen wie „Sprachförderung“ und „logopädische Therapien“ notiert. Laut Schwidden sei es von Bedeutung, den JAEB unter den Kita-Eltern bekannter zu machen. „Bislang ist der Beirat leider noch relativ unbekannt, und ich würde mir wünschen, dass sich das ändert“, sagt Schwidden. Dies ist ihm besonders wichtig, da im Kinderbildungsgesetz verankert ist, dass der JAEB Mitwirkungsrechte auf Landesebene besitzt und angehört werden muss. „Wir können Anregungen und Ideen weiterleiten und verstehen uns als Sprachrohr von Eltern und deren Kindern“, erklärt Schwidden. Er äußert den Wunsch, dass in jedes „Baby-Begrüßungspaket“, das frischgebackene Eltern nach der Geburt ihres Kindes erhalten, ein Flyer des JAEB beigelegt werden soll. „Das wäre wichtig, damit Eltern auf uns aufmerksam werden und die Information erhalten, dass sie sich mit ihren Fragen und Problemen jederzeit an uns wenden können“, erläutert Schwidden.