WSC Bayer Dormagen Super-Schiff hilft Wassersportlern

Wildwasser-Training auf dem Rhein? Dort, wo die Wellen etwas höher schwappen, wenn ein Schiff mit Tiefgang vorbeifährt? Die Trainer und Vereinsverantwortlichen des Wassersportclubs (WSC) Bayer Dormagen betonen die Bedeutung des Stroms für die tägliche Technik- und Ausdauerarbeit. Aus diesem Grund tut sich in diesen Tagen auch Großes an der Anlage in Zons: Vom mächtigen Kranschiff „Stormvogel“ sind zwei über siebzehn Meter lange Eisenpfähle, so genannte Dalben, in den Grund getrieben worden. Sie sind die Basis für eine neue Toranlage, die die Slalomkanuten benötigen. Was sich schlicht und einfach anhört, ist teuer: Das Gesamtprojekt kostet rund 150.000 Euro.