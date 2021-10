Regional Einkaufen in Dormagen : Köstlichkeiten aus dem Apfeldorf Nievenheim

Die Äpfel werden von Hand gepflückt. Dafür muss man auch manchmal auf eine Leiter klettern. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Nievenheim In Nievenheim gibt es gleich zwei große Betriebe, die Äpfel und andere Obstsorten anbauen. Die Apfelernte ist dort in vollem Gange, die Auswahl an verschiedenen Sorten groß. Was sich aus den Früchten alles zaubern lässt.