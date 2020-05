Bis zu 2500 Euro Preisgeld : Lokale Projekte für den Dormagener Heimatpreis 2020 gesucht

Dormagen Im letzten Jahr hatte er Premiere und auch dieses Jahr soll er wieder vergeben werden: der Dormagener Heimatpreis. Bewerben können sich Privatpersonen, Vereine und Initiativen bis zum 30. September.

Im vergangenen Jahr ging der erste Preis sowohl an die Kultur- und Heimatfreunde Stadt Zons als auch an den Autor und Kurator Eduard Breimann. Den zweiten Preis gewannen Historiker und Naturkundler Norbert Grimbach sowie die Straberger Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“. Mit dem dritten Preis ausgezeichnet wurden der Schützenzug Rhingboschte aus Stürzelberg, der BSV Delhoven, der Schützenzug Burg-Junge aus Hackenbroich und der Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss. Zudem wurde 2019 ein Sonderpreis für Jugendarbeit von der Energieversorgung Dormagen an die Zonser Garnison verliehen. Bewerbungen können bis zum 30. September per Post an den Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten, Paul-Wierich-Platz 2, 41539 Dormagen oder per E-Mail an heimatpreis@stadt-dormagen.de eingereicht werden. Weitere Informationen gibt es unter 02133 257-323.