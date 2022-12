Politik in Dormagen Suche nach Beigeordnetem läuft

Das sieht auch Kai Weber, Fraktionsvorsitzender der CDU, nicht so: Von den sieben Bewerbern seien fünf grundsätzlich geeignet, „die drei Besten schauen wir uns an“. Dass im Anschluss nicht doch noch zu einer neuen Ausschreibung kommt, schließt er nicht aus. „Alle Fraktionen haben ein Interesse daran, dass wir einen guten Kandidaten finden, darin sind wir uns alle einig.“ Von einem „absolut merkwürdigen Verfahren“ spricht Hans-Joachim Woitzik, Fraktionsvorsitzender des Zentrums. „Aus der Not heraus eine drittklassige Lösung zu finden, das halte ich für ein schlechtes Vorgehen.“ Er hält ein „komplett neues, offenes Verfahren“ für ratsam. „Lieber ein halbes Jahr warten und eine überzeugende Lösung bekommen. Diese Zeit bekommt man in der Verwaltung überbrückt.“