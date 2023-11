Adventszeit in Dormagen Stürzelberger Weihnachtsmarkt feiert Jubiläum

An 25 Ständen, die in Hütten und teilweise in Weihnachtszelten untergebracht sind, gibt es wieder vor allem selbst gefertigte Handarbeiten, Weihnachtsdekorationen, kleine Geschenkideen und süße Weihnachtsleckereien. Auch eine Auswahl an Gegrilltem, Champignons, Kibbelingen, Glühwein und anderen Seelenwärmern sind im Angebot. Im warmen Bierzelt kann man sich sowohl von außen und als auch von innen aufwärmen. Die Kinder der Evangelischen Kita Schatzkiste und die Schülerinnen und Schüler der St. Nikolaus-Grundschule eröffnen am Freitag den Weihnachtsmarkt, nachdem sie die beiden Tannenbäume am Eingang mit selbstgebastelten Päckchen und Sternen dekoriert haben werden. Hierzu sind auch alle anderen Kinder des Ortes eingeladen. Im Anschluss kommt auch der Nikolaus und die Kinder können sich beim Karussell fahren, Entchen angeln und Dosen werfen austoben.