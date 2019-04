Karneval in Dormagen : Stürzelberger Karnevalsgesellschaft sucht Tollitäten

Karneval in Dormagen

Stürzelberg Einmol Prinz zo sin... Welcher Karnevals-Jeck hat sich das nicht schon einmal gedacht? Wer die Idee in die Tat umsetzen möchte, der kann sich gerne an die KG Rot-Weiß Stürzelberg wenden. Die Stürzelberger Karnevalisten sind aktuell noch auf der Suche nach einem Dreigestirn oder Prinzenpaar für die kommende Session 2019/2020 bei den Kindern und den Erwachsenen.

„Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie viel Spaß damit verbunden ist, Karnevalsprinz zu sein. Wirklich jede Veranstaltung hatte etwas ganz Besonderes und man trifft auf so viele neue Menschen, die alle zusammen feiern und Spaß haben. Das sollte jeder einmal gemacht haben“, berichtet Markus Fillinger, Vorsitzender der Gesellschaft, von seinem Prinzenjahr. „Und gerade die kommende Session ist eine ganz besondere, denn wir feiern unser Jubiläum mit 5 x 11 Jahre KG Rot-Weiß Stürzelberg“, ergänzt Fillinger. Wer Interesse hat, ob als Dreigestirn, Prinzenpaar, Karnevalsprinz oder -prinzessin, bei den „Großen“ oder den Kindern, oder wer sich einfach zunächst informieren möchte, kann sich an die

Für alle Eltern, deren Kinder gerne bei den Bambinis, den „kleinsten“ Tänzern der Stürzelberger Karnevalsgesellschaft, mittanzen möchten, bieten die Trainerinnen Tatjana Schneegans und Silke Böhm am 8. Juli um 17 Uhr im Stürzelberger Schützenhaus einen Informationsabend an. Angesprochen sind alle Eltern von Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren, die Spaß am Tanzen und Bewegen haben.