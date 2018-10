Dormagen: Stürzelberger Grind von Altreifen befreit

Umweltaktion : Stürzelberger Grind von Altreifen befreit

Organisatorin Karin Schwanfelder in Aktion: Es war Schwerarbeit, am Samstag viele Reifen aus dem Rheinsand zu graben. Zwischen 50 und 60 waren es am Ende. Foto: Heiko Lissy

Der niedrige Wasserstand des Rheins ist nicht für alle Nutzer ein Quell der Freude, Fährbetreiber können davon ein Lied singen. Für Umweltschützer allerdings ist der Wasserpegel ideal, gibt „Vater Rhein“ doch soviel von seinem Bett frei, dass fleißig Müll eingesammelt werden kann.

Das tut seit einigen Monaten eine Gruppe um die Dormagenerin Karin Schwanfelder. Sie hat zuletzt in wahren Energieleistungen große Abschnitte zwischen Rheinfeld und Stürzelberg gesäubert und reichlich Unrat der verschiedensten Art zusammengetragen. Am vergangenen Samstag waren es beim nächsten „Rhein Clean Up Day“ Reifen. „Unglaublich, wie viele wir entdeckt haben“, sagte Schwanfelder. Sie und 30 Mitstreiter waren im Stürzelberger Grind unterwegs. Am Morgen waren es Harald Oehmen und die Angler-Jugend als Vorhut, später kamen die Erwachsenen hinzu. Es war reichlich Muskelkraft und Ausdauer notwendig, um die Reifen aus dem Sand zu graben. Schätzungsweise 50 bis 60 kamen zusammen, in unterschiedlicher Größe. Schwanfelder hat eine Vermutung: „Wenn man sich die Strömung anschaut, dann liegt der Verdacht nahe, dass irgendwann einmal jemand eine wirklich große Menge an alten Autoreifen auf der anderen Rheinseite einfach im Wasser entsorgt hat. Die sind dann hier angetrieben worden.“

Die in Rheinfeld wohnende Schwanfelder ist regelmäßig mit ihrem Hund am Rhein unterwegs und hatte schon seit längerem während des Spaziergangs Müll eingesammelt. Daraus wurde dann mehr, sie entschloss sich, in die Öffentlichkeit zu gehen und diese Umweltaktion zu strukturieren. Via Facebook lief es dann im Sommer an, mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen.

Von Beginn klappte allerdings die Zusammenarbeit mit der Stadt nicht so, wie es sich die fleißigen Müll-Sammler gewünscht hätten. „Wir sind darauf angewiesen, dass die Stadt den Müll abholt, das können wir ja nicht leisten“, sagt Schwanfelder. Die Diskussion ging um die angebliche Nichtzuständigkeit oder um den vermeintlich nicht befahrbaren Uferbereich. Zuletzt noch befürchteten die Umweltfreunde, dass sie auf ihrem Sammelgut sitzen bleiben oder die Kosten der Reifenentsorgung tragen müssten. Jetzt soll die Situation grundsätzlich geklärt werden: Schwanfelder trifft sich am Mittwoch Abend zu einem Gespräch mit Bürgermeister Erik Lierenfeld, der die Rheinfelderin eingeladen hat. „Ich gehe davon aus, dass danach alle Probleme vom Tisch sind.“

Die Nagelprobe folgt: Denn am 3. November gibt es den nächsten Sammeltermin am Rhein, den letzten in diesem Jahr. Für den werden auch noch Helfer gesucht werden. Schwanfelder: „Dann muss erst einmal Schluss sein, weil die Kräfte auch schwinden.“

(schum)