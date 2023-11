Traditions-Veranstaltung in Stürzelberg Weihnachtsmarkt trotzt dem Regenwetter

„Die Besucherzahlen waren wetterbedingt natürlich nicht ganz so stark wie in den Vorjahren, doch es war dennoch schön voll und wir sind zufrieden“, resümiert Meuther am Sonntag. „Es sollte anlässlich des 20. Jubiläums ein besonderer Markt werden, und ich denke, das ist gelungen – wenn auch etwas anders, als wir erwartet hätten.“ Insbesondere in den Abendstunden bildeten sich trotz (Niesel)-Regens Schlangen am Glühweinstand und an der Pommesbude. Und auch das heimelige Festzelt war mehr als gut gefüllt.