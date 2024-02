Rat stimmt für Neun-Millionen-Euro-Projekt Stürzelberg bekommt neue Sporthalle

Trotz schwieriger finanzieller Zeiten für den Haushalt der Stadt hat der Stadtrat beschlossen, in Stürzelberg am Standort der St. Nikolaus-Grundschule eine neue Sporthalle bauen zu lassen. Nach heutigem Stand geht es um ein Kostenvolumen von 9,1 Millionen Euro. Eine weitere wichtige Entscheidung betrifft ebenfalls eine Sporthalle: Der Rat beschloss, dass in der nächsten Sitzung des Schulausschusses der Bedarf einer Dreifachhalle in der Stadtmitte (noch) vorhanden ist – in einem Antrag bezweifelt die FDP dies und will von dem Projekt abrücken.