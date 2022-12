Supermarkt-Projekt in Dormagen Streit um Zuckerfabrik vor der Lösung

Es gibt einige Projekte in der Stadt, die brach liegen, in denen es in den vergangenen Monaten wenig bis keine Bewegung gegeben hat. Dazu gehört das riesige Areal der ehemaligen Zuckerfabrik an der Europastraße. Doch in den Streit zwischen Stadt und Grundstückseigentümerin Edeka Rhein-Ruhr ist Bewegung gekommen, eine Lösung scheint nur noch eine Frage der Zeit und ein Kompromiss gefunden zu sein. Es sieht so aus, als ob die Stadt von ihrer für Edeka nicht annehmbaren Forderung abgerückt zu sein scheint.