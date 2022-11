Bildung in Dormagen Streit um die Tannenbusch-Schule in Delhoven

Der Schulausschuss hat sich in einem Grundsatzbeschluss mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Tannenbuschschule an ihrem jetzigen Standort in der Mitte von Delhoven ertüchtigt wird. Wann das letztendlich passieren werde, werde im Rahmen der Priorisierung der Schulbaumaßnahmen entschieden. Die CDU stimmte dagegen.