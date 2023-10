Soziales in Dormagen 60 Menschen nutzen regelmäßig die Streetwork-Einzelfallhilfe

Das Streetwork-Angebot konnte sich 2022 in Hackenbroich weiter gut etablieren. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Bericht zur Straßenarbeit in Dormagen für das vergangene Jahr hervor. Durchschnittlich 24 Erstkontakte pro Monat und über 60 feste Klientinnen und Klienten, die die Einzelfallhilfe regelmäßig in Anspruch nehmen, seien herausragende Kennzahlen.