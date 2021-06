Angebot der Diakonie : Streetwork in Hackenbroich soll noch in diesem Sommer starten

Hackenbroich Nachdem das Jugendzentrums des Evangelischen Sozialwerks im vergangenen Jahr schließen musste, sollen in dem Stadtteil nun Streetworker eingesetzt werden. In Horrem gibt es ein ähnliches Angebot bereits.

In Hackenbroich soll es in Zukunft ein Streetworkangebot des Diakonischen Werks geben. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben die Verwaltung beauftragt, ein solches Angebot für den Stadtteil vorzubereiten. Hintergrund ist die Schließung des Jugendzentrums des Evangelischen Sozialwerks, das zum Ende des vergangenen Jahres seine Arbeit in Hackenbroich aufgegeben hat. Die SPD-Fraktion hatte die Verwaltung in einem Antrag im Dezember aufgefordert, die freiwerdende Mittel der Jugendhilfesozialplanung für die Entwicklung eines Streetwork-Konzepts in Zusammenarbeit mit einem Träger der Jugendarbeit zu nutzen. Dieser Antrag wurde in den Jugendhilfeausschuss verwiesen, der nun über ein vorgelegtes Konzept des Diakonischen Werks entschieden hat. Dieses bietet im Stadtteil Horrem bereits seit 2019 ein Streetwork-Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 27 Jahren an.