Erfolgreiche Bilanz der Sozialarbeiter Streetwork erreicht immer mehr junge Menschen

Erst seit Mitte 2019 bietet die Diakonie im Rhein-Kreis Neuss für die Stadt Dormagen in Horrem und seit August 2021 auch in Hackenbroich ein Streetwork-Angebot an. Die Entwicklung in dieser kurzen Zeit ist ausgesprochen positiv, weil es den beiden in Vollzeit tätigen Streetworkern vor allem im Jahr 2022 (für 2023 liegt noch kein Bericht vor) gelungen ist, die Kontakte zu jungen Menschen, die Hilfe bedürfen, deutlich auszuweiten. „Durchschnittlich 24 Erstkontakte pro Monat und über 60 feste Klientinnen und Klienten, die die Einzelfallhilfe regelmäßig in Anspruch nehmen, sind herausragende Kennzahlen“, zieht die Stadt ein positives Zwischenfazit. „Wir sind mit der Umsetzung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit sehr zufrieden und unterstützen den eingeschlagenen Weg“, urteilt Bürgermeister und Jugenddezernent Erik Lierenfeld.