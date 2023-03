Verkehrssorgen in Dormagen Straßenumbau für Edeka und Aldi

Spätestens seit Lebensmittelhändler Edeka seine Pläne für ein Einkaufszentrum auf einem Teilbereich des ehemaligen Zuckerfabrik-Geländes öffentlich gemacht hat, rückt die Frage nach der Verkehrsgestaltung in diesem Bereich in den Blickpunkt. Denn es geht nicht nur um den reinen Zugang auf dieses Areal, sondern auch um verkehrliche Belange in der Umgebung. Die Dormagener SPD hat sich jetzt intensiver mit der Thematik befasst, die für viele Anwohner und Autofahrer relevant ist.