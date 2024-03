Straßenschäden in Dormagen Warum vor allem im Winter Schlaglöcher entstehen

Die Reparatur erfolge in zwei Schritten: „Nach dem Winter reparieren wir erst einmal provisorisch mit kaltem Asphalt. Wenn es Richtung Frühling und Sommer geht, erneuern wir nochmal mit heißem Asphalt“, sagt Heinichen. Insgesamt seien die Schäden im vergangenen Jahr nicht schlimmer als in den Vorjahren gewesen. Das Budget, um Straßenschäden und Schlaglöcher zu reparieren, liege jährlich bei circa 200.000 Euro. „Da das Budget gedeckt ist, müssen wir schauen, dass wir damit hinkommen.“ Grundsätzlich werde zwar versucht, alle Straßenschäden zu eliminieren, aber je nachdem wie hoch der Schaden ist, müsse auch priorisiert werden, was zuerst repariert werden kann und was noch etwas Zeit hat.