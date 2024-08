Verkehrsberuhigung in Dormagen Geöffnete Pöller an der Kö ärgern CiDo

In der Praxis sieht das offenbar anders aus. „Die Poller erfüllen ihren Zweck nicht, weil sie einfach nicht richtig funktionieren“, ärgert sich Guido Schenk, Vorsitzender der City-Offensive Dormagen (CiDo). Das heißt, wenn sie einmal unten sind, bleiben sie auch unten, so Schenk. „Mir ist klar, dass die Rettungskräfte keine Zeit haben, die Poller wieder hochzufahren, aber es müsste doch einen Automatismus geben, der sie wieder hochfährt.“ So seien alle Bemühungen um eine Verkehrsberuhigung in der Fußgängerzone umsonst gewesen.