Straberg Nievenheimer See Das Dormagener Strandbad Strabeach startet in die Saison

Straberg · Endlich wieder ins kühle Wasser eintauchen. Das ist ab dem 1. Mai wieder am Strandbad Strabeach möglich. Einen Tag am Straberg Nievenheimer See kann man dort perfekt verbringen.

29.04.2024 , 12:17 Uhr

Am 1. Mai eröffnet das Strandbad seine Saison. Wer Lust auf Wasser, Chillen oder Sport hat, ist hier genau richtig. Foto: Kreiswerke Grevenbroich

Von Andrea Lemke Redakteurin Lokalredaktion Dormagen

Inhalt des Artikels Preise Badebereich und Wassertiefe Strand und Sportflächen Badeinsel und Strandshop Öffnungszeiten Langsam steigen die Temperaturen und mit ihnen die Lust auf einen Tag am See. Das Strandbad Strabeach eröffnet seine Saison am Mittwoch, 1. Mai. Preise Betreiber gehen „gut vorbereitet“ in die neue Badesaison Saisoneröffnung am 1. Mai Betreiber gehen „gut vorbereitet“ in die neue Badesaison Die gute Nachricht: Die Preise bleiben stabil. Das heißt, schon ab 4,50 Euro (Kinder/Jugendliche drei Euro) kann man einen entspannten Tag erleben. Und das geht am Lago die Strabi, wie ihn die Dormagener auch nennen, bestens, denn dort gibt es alles, was man für einen Strandtag braucht. Badebereich und Wassertiefe Die Badefläche ist rund 4.500 Quadratmeter groß, die Wassertiefe im Schwimmbereich beträgt gut fünf Meter. Dennoch ist das Baden hier ideal für Familien, da der Uferbereich flach abfällt. Schwimmwesten können kostenlos ausgeliehen werden. „Wir haben alle Größen vorrätig“, sagt Daniel Caspers von der Pressestelle der Kreiswerke Grevenbroich, die das Strandbad betreiben. Außerdem gibt es einen Nichtschwimmerbereich und einen Spielplatz für die Kleinen. Strand und Sportflächen Der Strand ist mit rund 6.300 Quadratmetern nicht gerade klein und bietet allerhand. Sportbegeisterte kommen am Strabeach auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn neben Schwimmen kann man hier auch hervorragend Beachvolleyball oder Tischtennis spielen und sich im Fitnesspark austoben. Wem das noch nicht reicht, der kann sich gleich nebenan am Wakebeach aufs Wakeboard oder Wasserski schwingen und seine Runden drehen. Badeinsel und Strandshop Im See gibt es eine Badeinsel, die mit rund 21 Quadratmetern und Sitzmöglichkeiten zum Entspannen auf dem Wasser einlädt. Ein Strandshop bietet Dinge, die man schnell vergisst, wie zum Beispiel eine Luftmatratze für ein Nickerchen auf dem See. Ein Liegestuhlverleih rundet das Sommerfeeling ab. Öffnungszeiten Der Strabeach ist während der Badesaison (1. Mai bis 31. August) zu folgenden Zeiten geöffnet: Außerhalb der Sommerferien montags bis freitags von 13 bis 20.30 Uhr. Samstags, sonntags, an Feiertagen und in den Sommerferien von 10.15 bis 20.30 Uhr. Einlass-Schluss ist um 19.30 Uhr. Die Öffnungszeiten sind wetterabhängig. Unter der Telefonnummer 02182 1705 70 erfahren Interessierte, ob das Strandbad geöffnet ist.

(alem)