Politik in Dormagen Strafanzeige gegen CDU-Kandidatin Voigt

Die Dormagener CDU kommt einfach nicht zur Ruhe. Kaum war die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung in der Kulturhalle abgesagt worden, weil die zulässige Höchstzahl von 199 Personen überschritten worden wäre, gibt es den nächsten Aufreger: Ex-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann verbreitete am Mittwoch die Information, dass er am Dienstag gegen die schul- und jugendpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Alana Voigt, Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet habe. Es geht um einen angeblichen Vorfall an Rosenmontag im Festzelt von Zons, wo Voigt vor Zeugen die Parteichefin Anissa Saysay mit einem auf die Nationalität abhebenden, extrem sexuell-rassistischen Begriff tituliert haben soll. Voigt wehrt sich gegen diesen Vorwurf und spricht von „Lüge“ und von „haltlosen Behauptungen“.