Festival in Dormagen Mehr als 2000 Fans bei Festival Strabi Open Air

Am Ende konnte er nicht umhin zu lächeln: Valentin Gongoll und seinem Team fiel ein Stein vom Herzen, als der Regen am späten Nachmittag endlich aufhörte. „Das war eine echte Herausforderung für uns. Aber wir haben alles rechtzeitig geschafft!“, freute er sich am Freitagabend. Schlamm und Dauerregen hatten den Aufbau erheblich erschwert. Doch als dann am frühen Abend sogar die Sonne herauskam, konnten alle noch einmal gemeinsam den Sommer feiern. Denn einmal auf dem Festivalgelände angekommen, konnte gar nichts mehr die Stimmung trüben. Beste Beats von Max Million, Merow, Michael Blaze, Nick Selbmann, Seizo, This Chris und Zisso auf der Strandbühne sorgten für Partyfieber pur. Im Rücken der herrliche See, davor eine gigantische Bühne mit einer sensationellen Lichtshow.