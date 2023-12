Menschen des Jahres Vereinsmensch durch und durch: Manfred Steiner

Er ist Vorsitzender des Fördervereins Jugend und Sozialarbeit Straberg (FJS), Mitbegründer des Nabu in Knechtsteden, Ehrenvorsitzender der Alten Herren des FC Straberg, Mitglied in der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg und eigentlich geht ohne ihn im Walddorf fast nichts. Die Rede ist von Manfred Steiner, den alle nur Manni nennen. Er ist ein Mann, der nicht nur redet, sondern einfach macht. Vor allem für sein Dorf. Dafür erhielt er in diesem Jahr den Heimatpreis der Stadt Dormagen.