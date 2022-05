Heimatfest in Dormagen : Straberger feiern ihre traditionelle Gottestracht

Heimatfest in Dormagen

Straberg Die Bruderschaft in Straberg hat ein Wochenende-Programm aufgestellt mit Umzügen und Party, aber ohne das ansonsten übliche Böllern.

Am Wochenende feiert die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg endlich wieder ihre traditionelle Gottestracht. Im Mittelpunkt der Festivitäten wird König Martin Zaum vom Jägerzug Germania II stehen, der ebenfalls mit zweijähriger Verspätung endlich seine Residenz am Alfred-Delp-Heim eröffnen darf.

Das kirchlich-schützenfestliche Ereignis beginnt am Samstag, 21. Mai, um 12 Uhr mit dem Beiern, der traditionellen Dreiklangmelodie der Glocken. Auf gleicher Minute werden am Denkmal die Fahnen gehisst. Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine und der Flüchtlingssituation verzichtet die Bruderschaft freiwillig auf das Einböllern des Festes durch die Artillerie.