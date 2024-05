Brauchtum in Dormagen Straberger feiern am Wochenende Gottestracht

Das kirchlich-schützenfestliche Ereignis beginnt am Samstag, 4. Mai um 12 Uhr mit dem Beiern, der traditionellen Dreiklangmelodie der Glocken. Zur gleichen Zeit werden die Fahnen am Denkmal gehisst und die Artillerie eröffnet das Fest mit drei Böllerschüssen. Um 14.30 Uhr zieht das Tambourcorps Viktoria Straberg mit „Freut Euch des Lebens“ durch die Straßen des Walddorfes. Um 19.45 Uhr heißt es für Oberst Bernd May das schmucke Regiment in Aufstellung zu bringen.