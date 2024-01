Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Straberg sucht Ideen für einen Dorfentwicklungsplan

Bereits zweimal hat sich Straberg erfolgreich an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt und ist dabei jedes Mal Kreissieger geworden. Auch in diesem Jahr wird das Walddorf hier wieder antreten. Die Bürgerinitiative „Unser Dorf hat Zukunft“ und die Stadt Dormagen laden alle örtlichen Vereine und auch weitere Interessierte dazu ein, sich frühzeitig mit ihren eigenen Ideen und Anregungen einzubringen. „Der Wettbewerb ist zwar auch wichtig, dennoch geht es uns um viel mehr. Uns liegt die langfristige Entwicklung unseres Dorfes sehr am Herzen und daran wollen wir aktiv mitwirken“, sagt Manfred Steiner von der Bürgerinitiative.