Sieger beim Kreiswettbewerb : Straberg gewinnt „Unser Dorf hat Zukunft“

Straberg Auf Kreisebene belegt das Walddorf den ersten Platz. In zwei Monaten folgt der Landeswettbewerb. Die Entscheidung ist knapp ausgefallen.

Als Sieger bekommt die Dorfgemeinschaft ein Preisgeld in Höhe von 1600 Euro. Die Entscheidung sei knapp ausgefallen, wie Johannes Nordmann, Vorsitzender der Bewertungskommission, sagte. Mit einem Punkt Vorsprung hatte Straberg letztlich die Nase vorn. Im nächsten Schritt folgt nun die Bewerbung beim Landeswettbewerb in zwei Monaten. 2017 hatte Straberg dort den dritten Platz erreicht.

Denn nicht nur für „Unser Dorf hat Zukunft“ strengen die Straberger sich an, sondern zu jeder Zeit, unabhängig vom Wettbewerb. „Das ist uns allen in die Wiege gelegt“, meint Manfred Steiner. „Hier wird schon immer ganz viel in Eigenregie gemacht“, erzählt er. So wie der Bau des Saales in den sechziger Jahren. Über die Jahre habe man immer neue Projekte gehabt, immer wieder Ideen, die von Dorfbewohnern kamen, versucht umzusetzen. Auch Jugendarbeit funktioniere in Straberg toll, weil die Jugendlichen untereinander immer Projekte weitergeben und neu organisieren. „Alles ist eine Teamleistung, jeder trägt etwas dazu bei“, lobt Beate Gongoll.