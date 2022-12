Dormagen im Jahr 2022 Stolz auf die engagierte Stadtgesellschaft

An das gesellschafts-politische Jahr 2022 kann nicht die übliche Messlatte angelegt werden: Was wurde versprochen, was erreicht oder auch nicht? Wie ist das Stimmungsbild in Fraktionen und in den Gremien? Mit dem 24. Februar musste diese Messlatte beiseite gelegt werden, weil seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vieles nicht mehr so ist wie zuvor, weil sich (Rahmen-) Bedingungen verändert haben. Die Menschen suchen nach einem Kompass für den Weg durch ihren Alltag, im Politik-Geschäft relativierte sich so mancher Streit, schienen Diskussionen eher aufgesetzt und banal zu sein.