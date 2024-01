Heilige Drei Könige in Dormagen Sternsinger spenden ihren Segen im Rathaus

Bürgermeister Erik Lierenfeld hat am Dienstag drei Sternsinger im Neuen Rathaus empfangen. Lucas, Anton und Matilda, verkleidet als die drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar, erteilten dem Rathaus den Segen Gottes und sammelten Spenden für Kinder in Not. „Es ist schön, dass die Tradition der Sternsinger Jahr für Jahr fortgeführt wird. Vielen Dank an alle Kinder und Eltern, die sich engagieren und fleißig Spenden für den guten Zweck sammeln“, sagte der Bürgermeister. Das Motto, unter dem die Sternsinger in diesem Jahr unterwegs sind, lautet „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Sie wollen damit auf den Regenwald im Amazonas aufmerksam machen, der durch die Abholzung stark bedroht ist.