Sternekoch aus Dormagen Torben Schuster hat als Koch seinen Traumberuf gefunden

Torben Schuster steht unter Strom, wirkt angespannt, das kann er nicht verbergen. Sein Fuß wippt, seine Hände gestikulieren. Immer wieder wandert sein Blick in Richtung Küche. Kein Wunder, denn vor dem Koch des Restaurants Gut Lärchenhof in Pulheim liegt mit Weihnachten und Silvester die arbeitsintensivste Zeit des Jahres. Gerade an diesen Tagen wollen sich die Gourmets im Spitzenrestaurant verwöhnen lassen.