Umweltschutz in Dormagen : Stadt stellt weitere Areale als Ökokontoflächen bereit

Umweltschutz in Dormagen

Dormagen Wer baut und Flächen versiegelt, muss dafür einen grünen Ausgleich schaffen. Dies ermöglicht die Stadt durch die Bereitstellung solcher Areale und hat jetzt drei weitere Ökokontoflächen an den Ufern des Balgheimer Sees eingerichtet.

Als weitere Maßnahme wird in diesem Jahr die Ökokontofläche im Straberger Bruch um einen angrenzenden bisherigen Wirtschaftsweg erweitert. Vor dem Hintergrund des starken Insektenrückganges wird auf dieser Teilfläche ein insektenfreundlicher Grünstreifen angelegt. Diese Vorgehensweise ist auch als ein Beitrag zum Projekt für „Dormagen tut etwas für Insekten“ zu sehen. Die Stadt beabsichtigt, im Rahmen des Projektes „Dormagen tut etwas für Insekten“ an mehreren Orten im Stadtgebiet Flächen anzulegen, die mittels der Einsaat von Regiosaatgut oder durch Mahdgutübertragung attraktiv für Insekten sind. Hierdurch soll ein Beitrag zum Erhalt der Biodiversität geleistet werden. Um diese Flächen dauerhaft zu sichern ist es sachdienlich, sie in das Ökokonto aufzunehmen.