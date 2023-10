Verkehr in Dormagen Stadt stellt Mobilitätskonzept öffentlich vor

Das Mobilitätskonzept dient als strategischer Handlungsleitfaden für die Mobilitätswende in Dormagen. Ziel der Mobilitätswende ist es, dass Fußgänger, Radfahrende und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel mit Auto- und Motorradfahrern gleichgestellt werden. Bei der Veranstaltung werden der Projektverlauf und die Ziele erläutert. Darüber hinaus können die Teilnehmer über Mängel und Konflikte im Dormagener Verkehrssystem diskutieren. Auch alle Dormagenerinnen und Dormagener, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich aktiv an der Erstellung des Mobilitätskonzeptes zu beteiligen. Dafür wurde eine Online-Befragung erstellt, die jederzeit von zu Hause oder unterwegs beantwortet werden kann. Interessierte finden sie im Internet unter http://tinyurl.com/mobilitaet-dormagen. Die Befragung läuft noch bis zum 10. November.