Berufswahl in Dormagen : Stadt Dormagen stellt ihr Ausbildungsangebot vor

Dormagen Die Stadt Dormagen lädt Jugendliche zu einem Aktionstag ein, bei dem sie sich über die Ausbildungsberufe bei der Stadt informieren können. Auch die Tochtergesellschaften der Stadt nehmen teil.

Zum bundesweiten „Girls‘ Day und Boys‘ Day“ lädt die Stadt Dormagen in Kooperation mit ihren Tochtergesellschaften zu einem Aktionstag am Donnerstag, 28. April, ein. Ab 8.30 Uhr können Jugendliche die verschiedenen Berufsbilder und Ausbildungsberufe einer Stadtverwaltung kennenlernen. An einzelnen Stationen warten unterschiedliche Aktionen wie beispielsweise eine Rallye auf die Teilnehmer. Die Jugendliche können auch die Feuer- und Rettungswache und das Stadtbad Sammys besuchen. Begleitet werden die Jugendlichen unter anderem von Jugend-Berufsfindungs-Coach Maximilian Hösl.

Wer Interesse am Aktionstag hat, kann eine kurze Bewerbungsmail an anja.hain@stadt-dormagen.de schicken. Für die ersten zehn eingegangenen Anmeldungen erhalten die Teilnehmer im Anschluss an den Aktionstag einen Gutschein für ein Coaching über 90 Minuten zur Berufsorientierung mit Maximilian Hösl per Zoom.